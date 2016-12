20 dicembre 2014 Madonna, arriva l'album "vero": lanciato "Rebel Heart", sei brani subito online Dopo che buona parte dei demo del nuovo lavoro sono stati rubati e diffusi in Rete la popstar ha deciso di affrettare i tempi Tweet google 0 Invia ad un amico

12:50 - Si intitola "Rebel Heart" il nuovo album di Madonna, disponibile parzialmente già da oggi su iTunes. Sarà stata la necessità di fare in fretta dopo i brani diffusi online nei giorni scorsi o sarà che comunque la cosa bolliva in pentola da tempo, fatto sta che la popstar ha aperto i pre-order per il nuovo lavoro, in uscita a marzo, dando però la possibilità di scaricare subito sei dei nuovi brani.

Lei lo ha definito un regalo di Natale, accompagnando la notizia con il tweet "X-mas is coming early! Pre order my album and download 6 tracks! Happy Holidays! #rebelheart". Certo, un regalo inaspettato sicuramente per lei, che non aveva in programma questa accelerazione.



I brani disponibili da subito erano tutti nel blocco di quelli diffusi dagli hacker, con la differenza che là erano in versione demo e qui in quella definitiva. E' evidente come la popstar abbia voluto disinnescare l'effetto deleterio dell'anticipazione non voluta, concedendosi al contempo un po' di mesi per concludere, se non rifare da capo, i restanti pezzi (in totale saranno 19).



"Speravo di pubblicare il mio nuovo singolo 'Living For Love' a San Valentino, con il resto dell'album in uscita in primavera - ha scritto poi in un comunicato sul suo sito ufficiale -. Ma preferisco che i miei fan possa ascoltare le versioni definitive di alcune canzoni piuttosto che le tracce incomplete che stavano circolando in Rete. Per favore, considerate questi sei brani come un regalo di Natale anticipato".