Madh, un ritorno fatto per dare le vertigini: ecco "Vertigo"

Nuovo singolo per Madh , originale artista rivalatosi con "X Factor". E' uscito il suo nuovo singolo " Vertigo ", che vede per la prima volta collaborare l’artista sardo, al secolo Marco Cappai, con gli Hitimpulse, team tedesco di producer di fama mondiale (già produttori e autori per Kygo, Ellie Goulding, Craig David, Steve Aoki) che hanno scritto e prodotto il pezzo.

Dopo settimane di lavoro in studio tra scrittura, ascolti e incisioni, alla fine è nato "Vertigo", un brano che rappresenta perfettamente il mondo musicale di Madh. Nel singolo, infatti, convergono il ritmo "reggaeggiante" che caratterizza da sempre i pezzi del cantante, un'anima pop e l'atmosfera da club.



Il video che accompagna il singolo, girato da Alessio Russo, racconta proprio la magia che si crea tra due persone che si piacciono, il sentimento che cresce e che talvolta fa un po’ paura: l’amore che dà vertigini, appunto.



"Tutto ruota intorno al concetto di vertigine - racconta Madh -, quella che solo un partner è capace di fare provare, che sia l’avventura di una notte o il viaggio di una vita”. Continua l’artista: “In Vertigo ho messo tutto me stesso e non vedo l’ora di cantarla dal vivo! Vertigo è la mia nuova sfida... let’s do it!".