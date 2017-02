Lorde imita Adele, uno spot per annunciare il nuovo singolo

La cantante neozelandese Ella Yelich-O'Connor, in arte Lorde

Sono passati più di tre anni da "Pure Heroine", folgorante debutto di Lorde. Ora la cantante neozelandese è pronta a tornare. In un video-spot sul modello di quello che Adele realizzò per il lancio di "Hello", la star indica la data di questo venerdì, 3 marzo 2017, come il giorno in cui verrà annunciato qualcosa di importante. Ma cosa succederà? Verrà pubblicato il primo singolo del nuovo disco o addirittura proprio il nuovo lavoro?