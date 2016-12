Lino Banfi fa il bis: dopo Benedetto XVI incontra anche Papa Francesco

Lino Banfi ha incontrato Papa Francesco . Il popolare attore era tra i fedeli che hanno partecipato all'udienza del mercoledì in Piazza a San Pietro, il 15 aprile. Per l'attore, molto religioso e devoto a Padre Pio, tanta commozione e una mattinata di gioia tra una stretta di mano e qualche scambio di battute con Bergoglio e l'incontro con padre Georg Gäenswein , il segretario particolare di Benedetto XVI , dal quale fu ricevuto due anni fa in Vaticano.

L'incontro con Papa Francesco è dunque il secondo per il popolare attore, rimasto molto legato al Papa Emerito, che ha visto più volte e che, prima di riceverlo presso la Santa Sede, aveva benedetto le nozze d'oro con la moglie Lucia Zagaria, celebrate il primo marzo 2012. Nell'ottobre 2013 arrivò l'udienza in Vaticano, che Banfi descrisse come "un'esperienza bellissima". In ricordo di quell'occasione, Benedetto XVI fece recapitare all'attore una foto con dedica.