Leonardo Di Caprio non trova la donna ideale? E allora si diverte su Tinder

11:05 - Anche le star di Hollywood possono avere una seconda vita. Secondo alcuni siti statunitensi Leonardo Di Caprio sarebbe iscritto a Tinder, un popolare social network specializzato negli incontri a scopo strettamente sessuale. Il suo nickname sarebbe (molto poco fantasiosamente) Leonard e l'attore avrebbe una sorta di ossessione nei confronti della conquista online. Sarà vero?

D'altro canto il rapporto con le donne del buon Leo sembra essere più tormentato di quello che ha con la statuetta degli Oscar. Dopo essersi lasciato con Toni Garrn, sembra essersi dato alla bella vita senza trovare qualcuna realmente in grado di dargli pace. Si è a lungo vociferato di una relazione molto stretta con Rihanna, ma conferme non ne sono mai arrivate e le piccole "prove" raccolte qua e là hanno lasciato più dubbi che certezze.



La rivista "Star Magazine" ha citato una fonte secondo la quale sarebbe stato lo stesso attore a rivelare di essere un appassionato fruitore di Tinder. "Ha detto che al momento non ha ancora incontrato nessuna - ha spiegato la fonte -, ma è letteralmente ossessionato nel passare da una ragazza all'altra e scoprire cosa c'è in quel mondo. Ha anche detto che in realtà molte celebrità usano Tinder solo per divertirsi". Quindi attenti voi che chattate, non si sa mai chi potreste trovare...