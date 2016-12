Laura Antonelli, l'addio di Jean Paul Belmondo: "Fu una compagna adorabile"

Tra i tanti messaggi di cordoglio è arrivato anche quello del grande amore di Laura Antonelli: l'attore francese Jean-Paul Belmondo. "E' con profonda tristezza che ho appreso della morte di Laura Antonelli - ha dichiarato in una nota - Laura fu per me prima di tutto una compagna adorabile, dallo charme eccezionale. Fu anche una partner di grande qualità, che tutti apprezzavano sui set. Di lei voglio conservare solo questi meravigliosi ricordi".

Il loro fu un amore randagio e travolgente, vissuto tra la casa romana di lei e l'appartamento parigino di lui, che durò nove anni ma non si concretizzò mai in un qualcosa di stabile. Entrambi personaggi dal grandissimo carisma, tennero banco sui giornali scandalistici italiani e francesi con la loro relazione fatta di grandi slanci passionali e litigate furibonde. Ma in un momento così importante Bebel ha voluto far sentire la sua presenza, dando un ultimo affettuoso saluto alla sua Laura.