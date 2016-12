Lady Gaga, il nuovo album "Joanne" arriva il 21 ottobre

Dopo il lancio del primo singolo " Perfect Illusion ", che ha debuttato al #1 posto della classifica iTunes in 60 paesi, Lady Gaga annuncia che il nuovo album, di cui rivela anche il titolo " Joanne " e la cover, uscirà il 21 ottobre . L'attesa, dunque, è finita. L'album in studio è il quinto della sua carriera costellata da 6 Grammy Award , 30 milioni di dischi e 150 milioni di singoli veduti .

L'annuncio è stato dato dalla stessa Miss Germanotta durante una intervista con Zane Lowe su Beats 1. Intanto la pop star si gode il successo radiofonico di questi gironi: il nuovo singolo è stato inserito in programmazione dalle principali emittenti radiofoniche del mondo, comprese quelle italiane. "Perfect Illusion" è infatti già Top20 in Earone, la classifica dei brani più programmati dalle radio in Italia.