Lady Gaga e la siringa vicino alle labbra

12:11 - Anni fa ha ammesso di essersi rifatta le labbra, ora Lady Gaga provoca su Instagram postando una foto con la bocca in primo piano e una siringa. In realtà Miss Germanotta spiega ai milioni di follower che non si tratta di botulino ma di un mix di silicio al The verde che fa miracoli su pelle, unghie e capelli una volta ingerito. Insomma, la popstar ci tiene alla cura del proprio corpo ma in modo "naturale". Sarà vero?