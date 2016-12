Kylie Minogue, la pop star si fidanza ufficialmente con l'attore Joshua Sasse

Kylie Minogue ha ufficializzato il suo fidanzamento con l'attore britannico Josh Sasse su una pagina del quotidiano britannico "The Telegraph" dedicata agli imminenti matrimoni. I due si frequentano da settembre e tra loro c'è una differenza di quasi vent'anni, lei ne ha 47, lui ha da poco spento 28 candeline. La coppia si è conosciuta sul set della serie tv "Galavant" , quando Kylie partecipò ad una puntata come ospite speciale.

Dopo le congratulazioni dei fan, la coppia ha condiviso sui rispettivi profili Instagram la stessa foto con un messaggio: "Un enorme ringraziamento per tutti i vostri affettuosi auguri!".



Per la pop star si tratterà del primo matrimonio. L'attore, tra l'altro, compariva nel video natalizio "Every Day's Like Christmas" della Minogue.