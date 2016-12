Justin Bieber, nuovo flirt con Kourtney Kardashian

La maggiore delle sorelle Kardashian, mamma di tre figli, è stata fotografata dai paparazzi alle prime luci dell'alba mentre lasciava il Montage Beverly Hills, altrimenti noto come l'hotel di Bieber. In precedenza i due avevano trascorso insieme una serata in un club nel quartiere West Hollywood di Los Angeles, scortati dal loro staff. La pop star canadese non conferma e non smentisce il flirt, ma si diverte sui social, lasciando una didascalia, "Lord sa", che tira maliziosamente in ballo il soprannome dell'ex della Kardashian, Scott Disick.



Bieber, oltre ai fidanzamenti con le coetanee Selena Gomez e Ireland Baldwin, ha avuto un flirt anche con una delle sorelle Kardashian, la bella Kendall. Ma il clan, sempre sulla bocca di tutti, non è nuovo a colpi di scena e tradimenti.