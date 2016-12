14 aprile 2015 Justin Bieber cacciato dal Coachella, ma lui smentisce e annuncia azioni legali Domenica sera, il cantante ha avuto un battibecco con il personale di sicurezza che gli ha impedito di entrare al concerto di Drake e gli avrebbe messo le mani al collo, prima di allontanarlo. Ma lui sostiene di essere andato via di sua iniziativa Tweet google 0 Invia ad un amico

13:08 - Justin Bieber ne ha combinata un'altra. Domenica sera la popstar è stata cacciata dal Coachella, il festival musicale che ha animato Indio, nel sud della California. Bieber è stato allontanato dopo un battibecco con la Security, che gli aveva impedito l'accesso al concerto di Drake e lo avrebbe preso per il collo. L'entourage di Bieber ha detto, invece, che il cantante è andato via di sua iniziativa e valuta azioni legali contro lo staff di sicurezza.

Secondo quanto scrive il sito statunitense TMZ, Justin Bieber e il suo entourage avrebbero provato a entrare al concerto del rapper canadese dall'ingresso riservato agli artisti, ma sarebbero stati fermati dal personale di sicurezza perché la zona era piena. A quel punto, Bieber avrebbe insistito sostenendo di essere stato personalmente invitato dal cantante e di non poter restare in fila, perché i fan l'avrebbero assalito. Le guardie hanno ribadito che l'area era al completo e che, se preferiva, la popstar, poteva andarsene. Bieber ha dato quindi in escandescenza e sarebbe stato allontanato di peso dalla Security che l'avrebbe anche afferrato per il collo. L'entourage del cantante ha smentito la notizia dell'allontanamento forzato, sostenendo invece che Bieber se ne sia andato volontariamente.



Non è la prima volta che la 21enne popstar incappa in episodi del genere. Nel 2013 fu cacciato da un nightclub di Chicago, dove si era fatto servire alcolici nonostante la minore età. Nel 2010 fu invece allontanato da un cinema nel Massachusetts, perché insieme ai suoi amici aveva tentato di entrare in una zona riservata ai maggiorenni.



Ora che maggiorenne lo è appena diventato, ecco una nuova bravata che arriva pochi giorni dopo il mandato di arresto a suo carico emesso da un magistrato argentino per la mancata comparizione al processo contro due suoi collaboratori, dove doveva testimoniare.



Il Coachella, nato nel 1999, è un festival di musica e arte che negli ultimi anni ha registrato successo sempre maggiore tra le star. Nella tre giorni di spettacoli, lo scorso weekend, sono molti i vip che hanno calcato il prato californiano, da Katy Perry a Leonardo DiCaprio, da Bradley Cooper alle modelle Gigi Hadid e Kendall Jenner, presunta fiamma proprio di Justin Bieber.