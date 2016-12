Joanna Krupa senza veli per la PETA: diventa un'orca contro la cattività

La modella e attrice Joanna Krupa si spoglia e si trasforma in un'orca per la PETA. La star dei reality USA ha posato nuda e con il corpo dipinto per la quarta campagna dell'associazione contro la cattività dei mammiferi marini nei parchi acquatici SeaWorld. Nel video del backstage e in un post sul web, la Krupa spiega i motivi che l'hanno spinta ad abbracciare l'iniziativa: "Non abbiamo il diritto di trattare così gli animali".

"Non è un nostro diritto sottrarli alle loro famiglie e lasciarli vivere in cattività – ha scritto la Krupa – Posso solo immaginare la sofferenza di questi animali costretti a vivere in acquari angusti".

Nel video del "dietro le quinte" sono ripercorsi tutti i passaggi della "trasformazione" della modella in orca sexy, dal bodypainting al trucco.

Non è la prima volta che la modella, nata in Polonia 36 anni fa, presta la sua immagine a una campagna della PETA. Attivista da diversi anni, la Krupa aveva già sposato un'iniziativa per promuovere l'adozione di cani, meglio se abbandonati, piuttosto che l'acquisto di cuccioli.