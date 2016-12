Jangy Leeon e Truman Simbio, convivere con la schizofrenia grazie al rap

Truman Simbio è attivo nella scena hip hop dagli anni 2000, è da molti considerato un rapper dallo stile unico e innovativo. La stima per lui nell'ambiente è tanta, e anche Emis Killa lo cita nel suo libro come un "genio del freestyle". Ma al disagio sociale che accomuna molti rapper, Simbio deve combattere anche con i propri problemi personali di salute. Sono proprio questi che lo allontanano inizialmente dal mondo dell'hip hop. Dopo aver formato un gruppo, gli Stato Brado, con il suo amico più piccolo di qualche anno, Jangy Leeon, le patologie psichiatriche da cui è affetto iniziano a manifestarsi e per lui, tra farmaci e conflitti personali, frequentare gli amici diventa sempre più difficile e la musica diventa l'unica oasi felice ma non sempre praticabile.



Ora, passata una decina d'anni, i due amici si sono rivisti e, nonostante i problemi psichiatrici di Truman siano diventati ingombranti, con un'altra maturità sulle spalle hanno deciso prima di riallacciare i rapporti e poi di dare vita a un progetto musicale che riprendesse quanto iniziato da ragazzini. E' così nato "Stato Brado", un album che riprende nel titolo il nome del loro antico sodalizio. Realizzato non senza qualche fatica (durante la realizzazione del disco Truman varie volte viene ricoverato per delle crisi), rappresenta la loro visione del mondo ma anche il personale esorcismo di Truman ai propri problemi, che vengono raccontati in maniera aperta e anche con un pizzico di autoironia.