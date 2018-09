Heidi Klum ha dato buca a Drake: "Mi ha chiesto di uscire con un sms, non gli ho nemmeno risposto"

"Rimbalzato" ed ignorato come un comune e irrilevante fan troppo invadente. Così Heidi Klum, 45 anni , avrebbe trattato nientemeno che Drake. Lo racconta la stessa top model ospite del programma “Ellen DeGeneres Show", che svela come il rapper le avesse scritto un messaggio chiedendole un appuntamento. Messaggio a cui la bella modella non avrebbe nemmeno risposto: "Avevo appena conosciuto l'uomo della mia vita, il chitarrista dei Tokio Hotel, Tom Kaulitz".

Tutto sarebbe avvenuto all'inizio del 2018,dopo che la stessa Klum aveva scelto Drake durante il gioco "Who'd You Rather" ovvero "Chi preferiresti?" nello show di Ellen DeGeneres. Il rapper avrebbe ottenuto da un amico il numero della modella e le avrebbe scritto per chiederle di uscire con lui. "Peccato che sia arrivato in ritardo però", dice la Klum: "Io nel frattempo avevo già incontrato Tom Kaulitz (18 anni più giovane di lei, ndr)". Così la giudice di "America's Got Talent" non si sarebbe nemmeno preoccupata di rispondergli, dandogli una "buca" in piena regola!