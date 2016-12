12 aprile 2015 Gwyneth Paltrow prova a vivere per una settimana con 29 dollari La diva di Hollywood aderisce a una campagna di sensibilizzazione contro la fame Tweet google 0 Invia ad un amico

11:17 - L'attrice e blogger americana Gwyneth Paltrow proverà a vivere per una settimana spendendo solo 29 dollari per il cibo aderendo ad una campagna di sensibilizzazione contro la fame lanciata dalla ong di New York “Food bank” e coordinata dallo chef Mario Batali. Insieme alla diva sono stati invitati a unirsi all'iniziativa numerosi personaggi dello spettacolo.

Obiettivo della proposta è dimostrare quanto sia difficile sopravvivere con questa piccola somma, percepita attualmente attraverso i buoni pasto versati dal governo alle persone a basso reddito. La ong critica il fatto che il Congresso degli Stati Uniti abbia tagliato l’importo dei buoni pasto per due volte dal 2013, aumentando il numero di persone che devono fare affidamento ad associazioni di beneficenza per nutrirsi.



Gwyneth Paltrow, per garantire il suo appoggio alla campagna, ha postato sul suo Twitter una foto degli alimenti che ha potuto acquistare con 29 dollari. Verdure, uova, fagioli, cerecali e poca frutta...