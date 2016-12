Gogol Bordello, la band gipsy accende Milano

A miscelare sapientemente tutti questi elementi un ensemble formata da Eugene Hutz alla voce e chitarra, i russi Sergey Ryabtsev e Yuri Lemeshev rispettivamente al violino e alla fisarmonica, l'israeliano Oren Kaplan alla chitarra, l'italo-svedese Oliver Francis Charles alla batteria, l'etiope Thomas "Tommy T" Gobena al basso, il percussionista equadoregno Pedro Erazo, e per finire l'affascinante ballerina e percussionista Elizabeth Chi-Wei Sun, di origini cinesi tornano in Italia per una tappa speciale.



L'ultimo lavoro della band dal titolo "Pura Vida Conspiracy" è datato 22 luglio 2013, una raccolta di 12 brani inediti accolti con grande entusiasmo dai fan di tutto il mondo. Eugene Hütz riassume la filosofia alla base dell'album con queste parole: "Sono tornato al punto di partenza e sono a mio agio per il fatto di essere un outsider completo". Come tutto quello che hanno sempre fatto, anche questa uscita discografica è una miscela indefinibile di influenze internazionali ancorate ai ritmi gipsy con i quali Hutz è cresciuto in Ucraina.