Gli U2 a Torino, estasi, rock e un appello per i migranti: "Politici, agite"

Il look biondo platino, il fisico da 50enne... la voce di sempre. Con "Miracle (of Joey Ramone)", Bono Vox apre il concerto a Torino venerdì sera ed è subito un boato di gioia. Tredicimila i fan in delirio per l'unica data italiana del nuovo tour europeo della band. Altrettanti sono attesi nella seconda serata di sabato. Rieccoli gli U2, sound crudo, rock puro, un tuffo nel passato e un appello ai politici per risolvere il problema dei migranti.

L'intermezzo sociale non poteva e non doveva mancare. Non con gli U2. E così la band irlandese, che ha aderito alla campagna di Amnesty International `Refuges Welcome´, ha aperto anche una parentesi dedicata ai rifugiati. "Non ho una soluzione per i rifugiati, ma insieme possiamo trovarla" ha detto Bono Vox. "Noi musicisti non possiamo fare molto per i rifugiati, ma speriamo che i politici si muovano ad agire".



Poi è stata solo musica, divina. La loro. In scaletta 24 brani tra successi del passato a quelli più recenti, la voce di Bono, Adam Clayton al basso, Larry Mullen alla batteria e The Edge alla chitarra. Il pubblico è alle stelle. Sul palco pende una lampadina, un po' più grande di quelle di casa, a ricordare i tempi in cui la band si esibiva negli scantinati e nei garage di Dublino, 30 anni fa. I brani si susseguono a ritmo serrato, c'è "I will follow" e "Iris" in cui Bono ricorda la madre, persa a 14 anni. E ancora "Cedarwood Road" il nome della strada dove il cantante visse, ricostruita a fumetti in un video, nel quale Bono sembra cammini, grazie all'escamotage tecnologico di un doppio schermo che divide la platea a metà. E poi "Sunday bloody sunday" e altri successi del passato, ma anche tanto dell'ultimo "Songs of Innocence". La tensione è sempre alta, il pubblico in visibilio. Un concerto così non si vedeva da un pezzo.