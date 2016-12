Lo show nasce e si sviluppa come un vero e proprio tributo a un'epoca e ai protagonisti di quella musica che ha fatto innamorare il mondo e che tuttora entusiasma migliaia di appassionati. L'ensemble di 17 elementi, capeggiato al pianoforte dal musicista, compositore e direttore d’orchestra Wil Salden ripropone il sound dell’epoca, eseguendo anche una lunga serie di omaggi ad altri importanti musicisti come Count Basie, Harry James e Ray Anthony.



In scaletta i grandi classici degli Anni Quaranta come "Moonlight Serenade", "Strike Up The Band", "A String Of Pearls", "Little Brown Jug", "Pennsylvania 6-5000", “In The Mood”, “I Got Rhythm", "Sing Sing Sing" e moltissimi altri.