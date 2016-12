Giovanni Vernia, un trattamento speciale per "Strano ma Vernia"

Giovanni Vernia prepara il nuovo One Man Show, " Strano ma Vernia ", al Teatro Sistina di Roma il 9 maggio e il 13 al Dal Verme di Milano, per la regia di Serena Dandini . Tra i personaggi che metterà in scena ci sono Marco Travaglio, Fabrizio Corona e Mika e per interpretarli al meglio, il comico si è sottoposto a un duro lavoro preparatorio per realizzare vere e proprie maschere. Uno speciale trattamento che Tgcom24 vi svela in una clip esclusiva.

Un calco in gesso per realizzare le maschere che lo renderanno più somigliante ai personaggi protagonisti delle sue parodie. Giovanni Vernia come Robin Williams in "Mrs Doubtfire". Il comico si è affidato alle mani del truccatore Adriano Carboni per preparare i volti del suo "Strano ma Vernia", in cui porterà in scena anche l’indimenticabile e richiestissimo Jonny Groove. Per altri personaggi come Mengoni, Fedez, Piff e Jovanotti sarà sufficiente il trucco.