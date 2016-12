Ghostbusters, nuovi attacchi razzisti ai danni di Leslie Jones: sul suo sito foto di lei nuda

Hacker in azione ai danni dell'attrice e comica statunitense e afroamericana Leslie Jones di 'Ghostbusters' . Il suo sito è stato manipolato e vi sono state pubblicate foto di lei nuda e informazioni personali come il suo numero di passaporto e quelle sulla sua patente, oltre che un video di Harambe, il gorilla ucciso allo zoo di Cincinnati dopo che un bambino di tre anni era caduto dentro la sua gabbia. E' l'ennesimo caso di razzismo ai danni dell'attrice negli ultimi mesi.

Il sito, come riporta Tmz, www.JustLeslie.com, è stato conseguentemente messo offline. Protagonista del nuovo film dei Ghostbusters, il reboot uscito a luglio del famosissimo film del 1984, la Jones negli Stati Uniti è famosa anche perché da un paio d’anni lavora al Saturday Night Live, il più famoso programma comico della tv americana. Contro di lei negli ultimi mesi molti sono stati gli "attacchi" online di stampo razzista, tra insulti e violenze verbali.



Il nuovo Ghostbusters ha generato infatti, in una minoranza di persone ignoranti e moleste, quasi esclusivamente giovani maschi di destra, un'ondata di ostilità. Questi gruppi hanno visto nella sostituzione dei quattro protagonisti maschili del primo film con quattro donne, di cui una per giunta nera, un cedimento al femminismo di sinistra. Da mesi ormai la Jones riceve messaggi sessisti e razzisti su Twitter e attacchi online .