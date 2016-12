George Clooney vende villa Oleandra a Como per 90 milioni di euro

I paparazzi, George Clooney, proprio non li sopporta. Recentemente ha chiesto al sindaco di Laglio, a Como, di tutelare la sua privacy, tenendo i fotografi a debita distanza. Ma al divo di Hollywood non è bastato. Tanto che come anticipa Page Six, la pagina di spettacolo del sito del New York Post, avrebbe l'intenzione di vendere villa Oleandra, alla cifra di 90 milioni di euro. Mica male per uno che nel 2002 l'ha pagata 9,2 milioni di euro.