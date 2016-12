Gemeliers, arrivano dalla Spagna i fratelli fenomeni che hanno sbancato la Rete

I Gemeliers sono un vero e proprio fenomeno social: i loro video toccano le 30 milioni di visualizzazioni, i loro profili personali di Instagram, il social dove sono più seguiti in assoluto, hanno più di 450.000 seguaci ciascuno, mentre su Twitter hanno più di 180.000 follower e più di 50.000 fan sulla loro pagina ufficiale Facebook. In Spagna, i Gemeliers hanno vinto 2 dischi di platino e un doppio disco di platino grazie al primo album “Lo mejor está por venir” e al secondo “Mil y una noches”, dal quale è stata estratta la hit “No hay nadie como tu”. Ad ogni loro concerto in Spagna (più di 50 live a stagione) registrano sold out e boom di presenze grazie alla forza dei loro brani e alla semplicità che li contraddistingue, che piace tanto alle ragazzine quanto alle loro mamme. In Italia, i Gemeliers hanno fatto la loro prima apparizione a giugno, sul palco del Coca Cola Summer Festival, dove si sono subito fatti notare per la loro freschezza e simpatia.



16 anni sono pochi per un boom di popolarità come il vostro: come lo state vivendo?

È stato tutto molto rapido: dalla partecipazione a La Voz Kids ad appuntamenti instore con 12.000 persone…il salto è stato inaspettato! Stiamo vivendo tutto con estrema serenità e gioia, riusciamo a fare ogni giorno ciò che ci piace di più, ossia fare musica, per cui per noi non può esserci cosa più bella.



Quando avete iniziato quali obiettivi vi eravate posti?

Non avevamo obiettivi precisi, ma soprattutto non avremmo mai pensato di raggiungere traguardi così grandi: il successo in Spagna, in Messico, in Colombia…e poi arrivare qui, in Italia! Per noi è tutto bellissimo quanto inaspettato.



E adesso cosa sognate?

Sogniamo di continuare così giorno dopo giorno, di portare la nostra musica in più Paesi possibili… e ovviamente di conquistare l'Italia!



Gemelli e compagni artisti: com'è il rapporto tra di voi musicalmente? (vi dividete i compiti... uno trascina l'altro... avete la stessa visione della musica o vi completate?

Siamo gemelli, in tutto e per tutto! Ci piacciono le stesse cose, abbiamo lo stesso gusto per la melodia e gli stessi gusti musicali. In generale, siamo davvero uguali: non litighiamo quasi mai e andiamo davvero molto d'accordo.



Come vi siete trovati a cantare in italiano?

L'italiano è molto simile allo spagnolo, per cui non abbiamo trovato difficoltà enormi, anche se ovviamente ci sono delle parole per noi difficili da pronunciare, ma abbiamo fatto del nostro meglio! E' una lingua che troviamo molto sexy, ci piace molto.



Cosa significano per voi i social?

Curiamo direttamente i nostri social e per noi sono un modo per stare in contatto diretto con i nostri fan. Un modo per raccontargli quello che facciamo attraverso foto e video e per renderli quindi partecipi della nostra vita, ringraziandoli quotidianamente per il successo che grazie a loro abbiamo costruito.



Fenomeno della Rete ma anche più di 50 live all'anno. L'ambito virtuale e quello reale si completano a vicenda o sono due mondi diversi, ognuno con le sue particolarità?

Certo, sono due ambiti diversi, ma si completano: le stesse fan che ci seguono in Rete vengono anche ai nostri live e postano poi foto e video su tutti i nostri social, come facciamo anche noi per tutte quelle fan che magari a quel concerto non sono potute venire. E' un completarsi a vicenda: i social sono importanti, ma il contatto con il proprio gruppo preferito deve passare anche da eventi "reali", come live e firmacopie.