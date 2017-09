Mamma "chioccia" e orgogliosa della sua "nidiata". Angeliuna Jolie sfila sul red carpet del Toronto Film Festival insieme i suoi sei figli. Sorridente e radiosa, in bianco per il film d'animazione "Breadwinner", di cui è produttrice esecutiva e in nero per "First they killed my father" da lei co-scritto e diretto. Sempre single, nonostante le voci di riavvicinamento con Brad Pitt, ma finalmente serena...