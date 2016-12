20 gennaio 2015 FKA twigs, il "Pendulum" è una sospensione shibari La cantante e ballerina britannica ha diretto il video per il nuovo singolo, nel quale appare legata con i propri capelli in stile bondage Tweet google 0 Invia ad un amico

14:34 - Nuovo video per la cantautrice britannica FKA twigs che ha lei stessa diretto la clip per "Pendulum", una canzone tratta dal suo acclamato album di debutto "LP1". Nel video la cantante appare legata con i suoi stessi capelli in stile bondage giapponese (shibari), una metafora, secondo quanto ha dichiarato, dell'essere "sospesa e trattenuta dalle mie paure".

Dalla scrittura e produzione del brano, alla concettualizzazione e alla regia del video, "Pendulum" ha coinvolto l'artista a 360 gradi.