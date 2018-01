Fantasmi in casa? Helen Mirren abbandona la masseria | L'avvocato: non è vero

Finestre chiuse da tanto tempo nella cinquecentesca masseria Matine di Tiggiano di Helen Mirren . E' avvolta nel mistero l’improvvisa “fuga” dell’attrice, che fino a poco tempo fa diceva di voler trascorrere il suo tempo libero proprio in quell'antica dimora. Si vocifera che si sia talmente suggestionata durante le riprese del suo thriller "La Vedova Wincherster" da convincersi che anche nella sua tenuta accadeva qualcosa di “strano”. Il legale dell'attrice: "Falso. A lei piace piace Tiggiano ed è rimasta anche a Natale fin quando non è partita per impegni di lavoro"

Rumori sospetti, oggetti spostati e improvvisi e inspiegabili black-out. L'attrice inglese premio Oscar non si sarebbe più sentita a sua agio nella splendida dimora della sua amata Puglia dove aveva deciso di vivere nei periodi in cui non sarebbe stata impegnata sui set di tutto il mondo. Aveva deciso di acquistare questa fattoria circondata da terreni, ristrutturarne gli edifici e ripulirne i campi.



Tempo fa la Mirren in un'intervista aveva dichiarato: "Ho deciso di restarci. Investendo i miei risparmi in una zona con grandi tradizioni, dagli antichi Messapi ad alcune aree dove si parla ancora un greco omerico e dove c' è una "piscina" che il National Geographic ha definito la più bella del mondo”. Chissà quale inquietante presenza o suggestione le avrà fatto cambiare idea...

L'avvocato a Tgcom24 - In una nota Pietro Luigi Nuccio scrive che si tratta di una notizia "del tutto infondata e falsa che ha sorpreso negativamente la signora Mirren. Riporto testualmente le sue parole appena comunicato il contenuto dell’articolo:

“...Ho trascorso gran parte dell'estate nella masseria e me ne sono andata poco dopo Natale per impegni di lavoro. La masseria è un posto calmo e bello. Amo rimanerci. La comunità di Triggiano è stata molto accogliente e trascorrerò ancora molti anni in quel posto quando non sarò impegnata altrove per motivi di lavoro"