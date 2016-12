Elisa, rock sul palco e dolce mamma nella vita: "Amo la forza di mia figlia"

Da dove è nata l'idea del video "A Modo Tuo"?

Siamo partiti proprio dal testo della canzone che suggerisce un sacco di messaggi simbolici. Questa canzone parla di un tema universale come quello del rapporto tra figli e genitori e si basa su emozioni, gioie, paure. Per il ruolo della bambina si era pensato in un primo momento ad una piccola attrice ma poi mi sono detta 'perché non chiederlo a mia figlia Emma Cecile!'.



Come mai in una scena piange?

(Scoppia a ridere, ndr) ma no poverina è caduta durante le riprese...



Ligabue ha commentato il video scrivendo: "I figli si allontanano fin troppo presto". In che direzione andrà Emma Cecile?

Ammetto che sono terrorizzata al pensiero che questo distacco possa accadere. Ho le ansie come qualsiasi mamma. C'è una idea astratta su quale strada possa prendere... Posso comunque già dire che ha un carattere molto forte e questa sua qualità mi rincuora. Poi è entusiasta qualsiasi cosa faccia!



In "L'anima vola - Deluxe Edition" ci sono tre brani inediti, da dove saltano fuori?

'L'abitudine di sorridere', 'Ti dirò di sì' e 'Pugni sotto la cintura' sono canzone registrate tutte in blocco per il disco 'L'anima vola'. Poi abbiamo dovuto fare una scelta mirata per rendere più asciutto il progetto e quindi le abbiamo tenute fuori. Ho voluto recuperarle anche perché sono molto legata a brani come 'Pugni sotto la cintura'...



Come mai?

E' una sorta di manifesto. Sono stata troppo a lungo 'buona e scema' (ride, ndr) e spesso ho adottato l'insegnamento del 'porgi l'altra guancia'. Poi ci sono anche quelli che si sentono furbi e pensano di farcela comunque e di essere migliori. Questi magari cercano di manipolarti e di farti fare cose che non avresti voluto fare. A volte una persona se ne rende conto e non ha il coraggio di mandare a quel paese queste figure. Pensi sempre di dar loro un'altra possibilità...



Oggi mandi a quel paese più facilmente?

Diciamo che non mi tengo più tutto dentro di me.



Cosa dobbiamo aspettarci da L'anima Vola Live In The Clubs?

Uno show nudo e crudo. Le canzoni rimangono sempre quelle ma il sound spingerà più verso il rock. Voglio uno spettacolo a contatto con la gente che viene sotto il palco ad ascoltarti.



Hai partecipato ad 'Amici' duettando con i Dear Jack, cosa pensi di loro?

Penso che sono cinque ragazzi con una grande voglia di suonare ed è una cosa che mi ha colpito molto. Per questo tra noi c'è stata una bella empatia quando abbiamo cantato assieme. Gli auguro di suonare sempre, ovunque, di andare avanti e di fare tante esperienze.



Accetteresti un ruolo dentro un talent show?

Mai dire mai. Non lo escludo. E' importante stare vicino a tutti questi ragazzi che vogliono affacciarsi nel mondo della musica e per loro non è sempre facile entrare in un talent show.



Stai già scrivendo nuovi brani?

Sì e anche tantissimi ma voglio prendermi del tempo. Ho su di me la pressione di dover fare un buon lavoro e per fare questo ci sarà un bel po' di strada da fare prima che il nuovo disco esca.



TUTTE LE DATE DE L'ANIMA VOLA LIVE IN THE CLUBS: il 30 novembre al Koko di Londra (Regno Unito), il 2 dicembre all'Obihall di Firenze, il 5 dicembre all'Estragon di Bologna, il 6 dicembre al Phenomenon di Novara - Fontaneto D'Agogna, l'8 dicembre all'Alhambra di Parigi (Francia), il 9 dicembre all' Alcatraz di Milano, il 12 dicembre alla Supersonic Music Arena di Treviso - S. Biagio di Callalta, il 13 dicembre all'Ancienne Belgique di Bruxelles (Belgio), il 15 dicembre a LKA Longhorn di Stoccarda (Germania), il 16 dicembre alla X-Tra di Zurigo (Svizzera), il 18 dicembre al Sala But di Madrid (Spagna), il 19 dicembre alla Casa della Musica di Napoli e il 20 dicembre all'Atlantico Live di Roma. Per info: www.fepgroup.it.