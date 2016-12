Elisa ed Emma infiammano per una notte l'Arena di Verona

15:10 - Elisa ha tenuto uno speciale concerto-evento all'Arena di Verona sold out. Per l'occasione la cantante ha invitato l'artista belga Ozark Henry, il cantautore britannico di origini italiane Jack Savoretti e (a sorpresa) Emma. Con quest'ultima l'artista ha duettato sulle note dell'ultimo singolo "Maledetto Labirinto" mandando in visibilio i fan presenti all'Arena.

Emma a conclusione dell'esibizione ha scritto un lungo post su Facebook che si conclude così: "Concerto di Elisa. Il mio nome vicino al suo. Il mondo forse ride ancora Rido anch'io. Ma perché la mia anima stasera ha volato con la sua".



Dopo l'evento a Verona, Elisa torna in tour a fine novembre scegliendo l'atmosfera dei club per il suo nuovo "L'anima vola live in the clubs": 11 concerti nelle più importanti città d'Europa e d'Italia.



Emma è, invece, tornata sul prestigioso palco veronese dopo la prima tappa di "Emma Limited Edition" lo scorso luglio, e prima della partenza del suo nuovo tour nei palasport "Emma 3.0", al via l'8 novembre dal Palasport di Acireale (CT).



Queste tutte le date di "Emma 3.0": l'8 novembre al Palasport di Acireale (CT); il 10 novembre al Pala Florio di Bari; l'11 novembre al Pala Giovanni Paolo II di Pescara; il 14 novembre al PalaLottomatica di Roma; il 15 novembre al Pala Maggio' di Caserta; il 18 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze; il 21 novembre al 105 Stadium di Rimini; il 24 novembre al Pala Alpitour di Torino; il 25 novembre al MediolanumForum di Milano-Assago.