Dodi Battaglia, la sua anima rock nel singolo "Dove è andata la musica"

Esce venerdì 5 giugno "Dove è andata la musica", secondo singolo estratto dall'omonimo album di Dodi Battaglia in collaborazione con Tommy Emmanuel. Il brano è accompagnato da un video che Tgcom24 vi presenta in anteprima esclusiva. Battaglia è attualmente in tour in tutta Italia per presentare dal vivo i brani estratti dall'album e per un mese tra luglio e agosto sarà accompagnato sul palco da Emmanuel.