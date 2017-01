David Bowie non sapeva che stava morendo quando registrò l'ultimo disco

Secondo il documentario di Bbc2 "David Bowie: The Last Five Years", il Duca Bianco aveva scoperto che il suo cancro era incurabile tre mesi prima di morire. Bowie stava girando il videoclip di "Lazarus". E come racconta Johan Renck, il regista che lo ha diretto: “Alla fine delle riprese ha capito che tutto era finito”.