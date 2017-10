Dakota Johnson: "Un po' di whisky e mentine, ecco come mi preparo alle scene di sesso"

Manette, frustini e pratiche sessuali estreme... Affrontare tutto questo per un'attrice (non hard, ndr) non è così facile. Ci vuole preparazione: "Un po' di alcol, mentine e allenamento, oltre al feeling con il proprio partner...". Così Dakota Johnson, Anastasia Steele nella trilogia di "Cinquanta sfumature" descrive le tecniche usate per superare l'imbarazzo di girare scene di sesso con il collega Jamie Dornan.

Il terzo capitolo della saga, "Cinquanta sfumature di rosso", in arrivo per San Valentino 2018, riconferma la coppia storica, formata da Dakota Johnson e Jamie Dornan, nei ruoli di Ana e Christian Grey. Ma, sebbene già "rodata" dai due precedenti capitoli, per l'attrice le sequenze hot rappresentano ancora un bell'ostacolo da superare. Come? Con "un po' di preparazione attoriale, un bicchiere di whisky e mentine", racconta Dakota a CinemaBlend: "Mentre Jamie fa le flessioni io sto lì a sorseggiare il mio whisky".



L'alcol aiuta insomma, ma non basta naturalmente. La Johnson ricorda come all'inizio della lavorazione di "Cinquanta sfumature di grigio", lei e Jamie fossero "pietrificati" davanti alla loro prima scena di sesso: "Poi, dopo che ci siamo conosciuti meglio e siamo diventati amici, il processo è diventato un po' più facile e il rituale pre-riprese a base di whiskey ci ha aiutato a sentirci a nostro agio... per quanto possibile". Importante è infine, come racconta l'attrice, una dieta e molto allenamento fisico, per essere sempre al top.