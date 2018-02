Cranberries, la voce di Dolores O'Riordan in un nuovo album di inediti

I Cranberries pubblicheranno un nuovo album di inediti, l'ottavo della loro storia, con la voce di Dolores O'Riordan . A poco più di un mese dalla scomparsa della cantante, il resto del gruppo ha annunciato via social che nei prossimi mesi vedrà la luce un progetto discografico che coinvolgerà l'ex leader del gruppo. "Era il suo desiderio" hanno scritto Ferg, Noel e Mike su Facebook ringraziando i fan per averli supportati in un periodo di profondo dolore.

"Innanzitutto vorremmo ringraziare tutti per il supporto e le parole gentili delle scorse settimane. Come si può immaginare, questo è stato un periodo molto triste e difficile, non solo per noi, ma anche per la famiglia di Dolores. Leggere tutti i messaggi che ci avete inviato è stato fantastico. Sapere quanto Dolores abbia avuto un impatto positivo sulla vita delle persone ci dà un po' di conforto in questo momento molto difficile".



Parole di Fergal Lawer e dei fratelli Noel e Mike Hogan che con un post su Facebook hanno dato l'annuncio dell'ottavo disco dei Cranberries, ancora senza una data di uscita, ma sicuramente incentrato sulla voce di Dolores O'Riordan, scomparsa un mese fa all'età di 46 anni.



"Un sacco di persone hanno chiesto cosa ne sarebbe stato della band dopo l'addio di Dolores. Negli ultimi mesi il processo di scrittura di un nuovo album dei Cranberries era iniziato con molte nuove canzoni già abbastanza ben sviluppate. Dolores aveva già registrato delle parti vocali su queste tracce, quindi abbiamo deciso di finirle perché è quello che avrebbe voluto. Non sappiamo quante tracce realizzeremo, ma lei ha voluto che completassimo la registrazione dell'album e lo pubblicassimo. Quindi faremo proprio questo"