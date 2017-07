Colpo di fulmine al concerto di Ferro, Tgcom24 scova la ragazza "ricercata": "Grazie, ma ero lì solo per Tiziano"

"Mi sono emozionata tantissimo quando ho capito che ero io la ragazza cercata da Matteo". Queste le prime parole di Lucia Sofia Petricca, 26enne di Sora (Frosinone), che per poche ore è stata la misteriosa rubacuori più ricercata d'Italia. Finché Tgcom24 non l'ha scovata . "L'amica che era allo stadio Olimpico di Roma con me al concerto di Tiziano Ferro - racconta Lucia Sofia - ha letto la notizia, ha riconosciuto la situazione e me e mi ha subito chiamata: effettivamente sono io". E qual è il commento? "E' stato un gesto tenerissimo, che mi ha molto sorpresa. Oggi non esistono più persone capaci di questi sentimenti". Ma Matteo che speranze ha? "Sinceramente non me lo ricordo nemmeno, ero lì solo per Tiziano; l'ho però ringraziato pubblicamente e sono pronta a ringraziarlo ancora: sono passata sopra lo svarione grammaticale".

Quella sera del 30 giugno Lucia Sofia era sul prato dell'Olimpico per ammirare dal vivo il suo cantante preferito, Tiziano Ferro ("Lo seguo da quando sono bambina ed ero al terzo live"). Le foto che ha portato come prova a Tgcom24 la mostrano felice e sorridente prima dell'inizio dell'evento. Poi è arrivato Matteo con un gruppo di amici sardi e ha iniziato a piovere. Per lui il colpo di fulmine.



"Non mi interessava la pioggia, né chi avevo intorno, ero lì solo per Tiziano, per cantare e ballare - racconta Lucia Sofia. - Ricordo vagamente quel ragazzo gentile che mi ha offerto di condividere il suo k-way per ripararmi, ma non l'ho notato più di tanto, sinceramente. Mi sono accorta però che mi osservava durante il concerto e anche la mia amica aveva notato ciò, così quando ha visto l'appello ha ricollegato tutto".



"Matteo ha fatto un gesto non da tutti ed è sempre un piacere essere apprezzata. Non mi capitava da quando avevo 14 anni di ricevere un pensiero così carino da uno spasimante: ho apprezzato tantissimo". Al momento Lucia Sofia, fresca di laurea in Lettere, si dichiara libera sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale e ammette di essere al momento più concentrata sulla ricerca di un lavoro.



Ma se Matteo le avesse chiesto il numero quella sera stessa invece di mobilitare la Rete il giorno dopo? "Non glielo avrei dato, ma, come a lui, avrei detto di no a chiunque. Quello che ha fatto poi è stata una bella sorpresa e ho ricevuto tanti complimenti da sconosciuti per il coraggio che ho avuto di uscire allo scoperto per ringraziarlo pubblicamente".