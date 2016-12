Christian De Sica, biondo e riccio... Ma come ti conci?

Biondo, riccio, invecchiato. Christian De Sica gira per le strade di Milano con un insolito look, come testimoniano le foto pubblicate dal settimanale "Chi". Ma i fan dell'attore non devono preoccuparsi. Lo ha fatto solo per esigenze di copione. Sta infatti girando il nuovo cinepanettone "Poveri ma ricchi" di Fausto Brizzi con Enrico Brgnano, Anna Mazzamauro, Lucia Ocone e Gianmarco Tognazzi che uscirà a Natale.