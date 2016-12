Cher sta morendo? La star vuole far pace con i figli

Cher sarebbe in fin di vita. La notizia arriva dal sito di gossip Usa Radaronline, secondo cui la cantante, appena 70enne, sarebbe stata colpita da un virus ai reni che si è poi diffuso in tutto il corpo. Per questo ha annullato il suo tour "Dressed to kill". In queste settimane sta riconsiderando liti e contese familiari e sta comprando casa per i suoi figli, facendo regali sontuosi alla sorella e ha portato la madre nella sua casa.