Checco Zalone, che amorevole papà!

11:52 - La figlia Gaia di due anni, la compagna Mariangela, e una passeggiata all'insegna della serenità. Quello che immortala "Diva e Donna" è un bellissimo quadretto familiare in cui Checco Zalone è un amorevole papà. Campione di incassi con "Sole a Catinelle", ha già annunciato che a Natale 2015 lo ritroveremo di nuovo al cinema nella veste anche di regista, intanto si gode il meritato riposo nella sua Bari.

"Mi riposo almeno per sei o sette mesi", aveva detto subito dopo il grande successo al cinema. E così ha fatto. Nella sua città, dove vive, il comico non riesce a separarsi dall'adorata figlia. La porta al parco giochi, l'aiuta a muovere i primi passi. La compagna recentemente ha raccontato il loro feeling speciale: "Il papà suona e Gaia balla e ride, soprattutto quando lui fa le pernacchie". Checco e Mariangela stanno insieme da nove anni e pensano al matrimonio: "Arriverà presto e sarà una cosa tutta per noi".