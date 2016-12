Bruce Springsteen, ecco "Chapter and Verse", la colonna sonora di una vita dedicata al rock

"Chapter And Verse" è tutto fuorché un greatest hits. Non mancano alcuni brani cardine della carriera di Bruce come "Born To Run", "The River" o "Born In The Usa", ma sono in netta minoranza rispetto a passaggi della sua carriera più intimi o fin qui riservati ai fan più accaniti. Niente "Dancing In The Dark" o una canzone premio Oscar come "Streets Of Philadelphia", ma piùttosto una "Long Time Coming" da "Devils & Dust". E poi ci sono gli inediti, i cinque pezzi che aprono l'album. Questi arrivano direttamente dal periodo dei Castiles e degli Steel Mill, gruppetti del New Jersey nei quale Springsteen ha mosso i primi passi. La qualità dei brani è quella di registrazioni poco più che amatoriali ma non è per questo che si fatica a scovare Bruce tra quelle note.