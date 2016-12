Britney Spears è tornata: addominali e fisico al top sul palco dell'iHeartFestival

Grintosa e sensuale, Britney Spears si sta impegnando anima e corpo per promuovere il suo ultimo lavoro "Glory". Le vendite non stanno andando come previsto e sul palco dell'iHeartRadio Music Festival di Las Vegas la popstar ha sfoderato tutte le sue armi per attirare l'attenzione. Addominali scolpiti e look sbarazzino, la Spears ha proposto un medley dei suoi brani storici per ricordare a tutti che Britney è ancora la regina.