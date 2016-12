Briga: "Non sono il rapper con il cappellino al contrario"

Svolta rock per il rapper di "Amici" Briga , che con il tour di "Never Again" (in partenza il 9 ottobre da Napoli) vuole "sovvertire il cliché del rapper con il cappellino al contrario, che interagisce solo con il dj". E in contemporanea con l'inizio delle date live esce anche "Guaglione", il nuovo singolo di Gigi D'Alessio "a cui ho collaborato cantando qualche strofa rap. E' stato un progetto particolare" svela a Tgcom24.

Ti abbiamo lasciato finalista ad "Amici" e ti ritroviamo con un tour in partenza. Cosa è successo nel frattempo?

Quest'estate mi sono concentrato sull'instore tour con 35 date in giro per l'Italia per la promozione di "Never Again". Il mio chitarrista Mario Romano ha formato la band e nel mese di agosto ci siamo dedicati alle prove e all'arrangiamento del tour.



Il tour ha già quattro date sold out, cosa porterai sul palco?

Il tour va a sovvertire il cliché del rapper con il cappellino al contrario, che interagisce e fa gesti al dj. Sarà molto più rock ed elettronico grazie alla band. Il mio obiettivo è trasmettere al pubblico lo stesso brivido e la stessa emozione che provo io quando canto.



Le coach di "Amici" Emma e Elisa ti hanno dato qualche consiglio?

Mi sono confrontato soprattutto con Emma, visto che viviamo nella stessa cittò. Anche Elisa è stata molto disponibile, mi ha invitato qualche settimana fa con lei al concerto di Cividale. Conterò sui loro consigli e sulla loro professionalità anche più avanti, durante la produzione del nuovo disco.



Sul palco sarai raggiunto da alcuni amici...

Sì, nella prima data a Napoli ci sarà il maestro Enzo Campagnoli, il vocal coach di "Amici". E' stato un piacere invitarlo. A Bari invece verranno i miei compagni di etichetta Lowlow e Mostro.



Hai duettato con Tiziano Ferro, Antonello Venditti e ricevuto i complimenti da altri nomi importanti...

Per me la soddisfazione più grande è stata proprio aver colpito con la mia voce queste colonne portanti della musica italiana come Cesare Cremonini, Gianluca Grignani e Gigi D'Alessio...



Proprio oggi esce il singolo di Gigi D'Alessio "Guaglione", che ti vede come ospite...

Sono felice di aver conosciuto una persona splendida come Gigi. Ho scritto e cantato alcune strofe rap per il brano, è stata una collaborazione davvero particolare. Il singolo è molto allegro ed è condito da sonorità sudamericane, visto che il disco uscirà in oltre 40 paesi in tutto il mondo.



Dopo la popolarità cos'è cambiato nella vita di tutti i giorni?

Ho molti più impegni, ma faccio le stesse cose che facevo prima. Il caffè lo prendo sempre sotto casa mica all'Hilton (ride ndr.). E quando posso vado a mangiare in trattoria con gli amici di sempre.