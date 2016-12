Bono Vox scrive per Zucchero una canzone contro l'odio

Alla Cnn il leader degli U2 Bono Vox ha annunciato di essere al lavoro su un brano destinato a Zucchero e ispirato ai tragici fatti che hanno sconvolto Parigi il 13 novembre. E Fornaciari ha raccontato i particolari: è una canzone "per dire no all' odio e non permettere che prenda il sopravvento". E' questo il messaggio di " Streets of surrender " ( S.O.S. ), che sarà inserita nel nuovo album del bluesman emiliano in uscita a maggio 2016 .

"Il ritornello del brano è un inno alla libertà", ha sottolineato Bono recitandone anche alcuni versi. "Avevo detto a Bono - ha spiegato Zucchero al Tg1 - che mi sarebbe piaciuto usare la parola 'surrender', intesa come una resa contro l'odio: contro l'odio non ci vuole altro odio, non dobbiamo permettere che l'odio prevalga, che prenda il sopravvento": di qui il titolo: S.O.S., Streets of surrender.

Zucchero sta lavorando negli Stati Uniti al nuovo album per Universal Music. Nel 2016 Fornaciari sarà anche protagonista di dieci straordinari show all'Arena di Verona, il 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 settembre: gli unici appuntamenti live in Italia per tutto il 2016 e segneranno la prima tappa di un tour che impegnerà l'artista in tutto il mondo.