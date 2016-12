Baustelle, un ritorno tra amore e violenza

Si intitola "L'amore e la violenza" il nuovo album dei Baustelle in uscita a gennaio 2017. Il settimo disco di inediti della band conterrà 12 tracce e sarà prodotto artisticamente da Francesco Bianconi e mixato da Pino "Pinaxa” Pischetola. Da febbraio il gruppo sarà in tour in alcuni dei teatri più prestigiosi d’Italia.