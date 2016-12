Avril Lavigne emoziona nella sua prima uscita pubblica dopo la malattia

Ha emozionato tutti con il brano "Fly" scritto per l'occasione. Avril Lavigne è tornata a cantare, sul palco dello stadio olimpico di Los Angeles, ai Special Olympics World Games. Abito nero e lungo, microfono e tanta voglia di far sentire la sua presenza, la cantante è stata applauditissima. Qualche mese fa al magazine "People" aveva rilasciato una intervista shock, in cui parlava della lotta al morbo di Lyme che l'ha colpita. Adesso sta meglio.

"E' stato un anno duro in cui ho combattuto contro il morbo di Lyme e sono felice di essere tornata sul palco. Grazie per avermi voluta qui. Ho scritto Fly per incoraggiare le persone che stanno affrontando delle sfide, per dare coraggio e forza", ha scritto su Instagram subito dopo l'esibizione. Con tanto di foto, che la ritrae di nuovo in ottima forma. Per fortuna la paura sembra passata.