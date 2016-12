2 aprile 2015 Avril Lavigne al magazine "People": "Ho la malattia di Lyme, ho pensato di morire" La popstar canadese ha raccontato per la prima volta la sua battaglia contro la malattia che la affligge da un anno e l'ha costretta a letto per cinque mesi Tweet google 0 Invia ad un amico

11:07 - Avril Lavigne ha la malattia di Lyme. Dopo mesi di sofferenza, la popstar canadese ha finalmente trovato un nome per il malessere che la affligge da quasi un anno e del quale ha parlato pubblicamente per la prima volta in un'intervista al magazine People: "Ho pensato di morire", ha detto la cantante, confessando di essere stata costretta a restare a letto per 5 mesi. "Ora sto meglio, sono all'80% delle mie forze", ha poi rassicurato la cantante.

"Sentivo di non riuscire a respirare, non riuscivo a parlare e non riuscivo a muovermi". Avril Lavigne racconta il lungo calvario per sconfiggere la malattia che l'ha tormentata nell'ultimo anno: "Mi sentivo come se mi avessero risucchiato tutte le energie e ci sono stati momenti in cui non ho potuto fare la doccia per una settimana intera, perché non riuscivo a stare in piedi", rivela la popstar, che ha capito di essere malata lo scorso ottobre, dopo mesi di malessere di cui nessun medico aveva saputo individuare l'origine.



Volata a Las Vegas con alcune amiche per festeggiare il suo trentesimo compleanno, lo scorso ottobre, la cantante si è sentita male: “Riuscivo a malapena mangiare e quando siamo andati in piscina, ho dovuto lasciare perdere e andare a letto", racconta la popstar, alla quale pochi mesi dopo è stata diagnosticata la malattia di Lyme. Un caso grave quello di Avril Lavigne, che si è rinchiusa nella sua casa in Ontario, in Canada, ed è stata assistita dalla madre - trasferitasi appositamente per stare vicino alla figlia - e dal marito Chad Kroeger, che l'ha accudita tra una data e l'altra del tour dei suoi Nickelback. Tanti momenti difficili per la cantante, che a dicembre aveva allarmato i suoi fan, pubblicando su Twitter un messaggio in cui li invitata a pregare per lei.



La malattia di Lyme è una malattia infettiva di origine batterica che colpisce le zecche, le quali possono trasmetterla a uomini e animali. In alcuni casi è difficile da diagnosticare perché presenta sintomi simili alla normale influenza. Avril Lavigne ha dichiarato di essere stata morsa da una zecca la scorsa primavera e dopo la sua lunga battaglia, non ancora terminata, pensa al futuro: “Ho voglia di godermi la vita da qui in avanti”, dice la popstar, che prepara l'uscita del nuovo singolo Fly, in arrivo alla fine del mese.