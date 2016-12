Venezia '70, "Gerontophilia" scandalizza il Lido

- Bruce LaBruce porta alle Giornate degli Autori della 70a Mostra del cinema di Venezia il controverso "Gerontophilia". Non sessualmente esplicito come altri lavori; il film racconta la storia di Lake, ragazzino con un'anima anziana che scopre di avere una strana passione per gli uomini vecchi. Fidanzato con la coetanea Desiree, decide di approfittare quando la madre riceve un'offerta di lavoro in una casa di riposo.

- Il film di Stephen Frears ha fatto il pieno di consensi, con applausi a scena aperta e ovazioni dalla stamp alla Mostra del cinema di Venezia, dove è in concorso. "Philomena" è tratto dalla storia vera di una donna che per 50 anni ha cercato il figlio che da giovane ragazza madre aveva dato in adozione forzata ad una coppia americana, attraverso le suore di un istituto religioso irlandese. Riuscirà a stupire anche il presidente della giuria Bernardo Bertolucci e quindi essere un valido candidato al Leone d'oro?- Nonostante la violenza e il tema forte, "Il figlio di Dio" di James Franco, in concorso alla 70a edizione del Festival di Venezia, e' stato accolto con applausi alla prima stampa. Tratto da un romanzo di Cormac McCarthy, mette in scena la storia di un un serial killer necrofilo e stupratore di nome Lester Ballard (Scott Haze) che si ritrova a vivere nelle caverne con i suoi cadaveri e i suoi enormi pupazzi di peluche. NICOLAS CAGE A VENEZIA - Al Lido anche Nicolas Cage, in concorso con il film "Joe" in cui interpreta un ex detenuto che si affeziona ad un ragazzino del suo quartiere. Tema centrale la paternità, che il divo di Hollywood vede così "Credo che la pace del mondo parta dalla casa ed è importante che il padre sia presente e si preoccupi dei figli".