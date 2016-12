Venezia 70, Cage scopre la paternità in "Joe"

In una conferenza stampa strapiena l'attore premio Oscar per "Via da Las Vegas" replica a chi gli chiede perchè negli Usa tutto si risolva con le armi e non chiedendo aiuto alla polizia: "Non credo sia una cosa che dovete chiedere a me, non saprei cosa dire". Cage risponde invece, contestato dai fan di Batman-Christian Bale: "Sono contento per Ben Affleck, è un grande attore e". POLEMICA SU LINDASY LOHAN - L'assenza dell'ex bad-girl di Hollywood Lindsay Lohan ha scatenato polemiche in riva al Lido, suscitando le ire del regista di "The Canyons" Paul Schrader. Alla conferenza stampa del film ha infatti dichiarato: "Oggi sono libero. Negli ultimi 16 mesi sono stato ostaggio di Lindsay Lohan. E' una brava attrice, doveva essere qui, ma il suo comportamento è inqualificabile. Non risponderò a domande sulla sua vita privata". Un'assenza pesante, che ha creato malumori anche all'interno del cast costretto a sfilare sul red-carpet orfano della protagonista - Ha avuto una grande, affettuosa accoglienza, il regista Tinto Brass al suo arrivo a Venezia all'hotel Excelsior, accompagnato dall'attrice Caterina Varzi. Il regista (80 anni) camminava lentamente e nell'incedere portava i segni dell'età: alcune persone lo hanno visto, lo hanno fermato più volte e hanno chiesto di fare delle foto e di salutarlo. Brass è ospite al Lido nella sezione dei documentari di Venezia Classici, dove sarà proiettato "Istintobrass", il documentario che Massimiliano Zanin gli ha dedicato.