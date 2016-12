Tormentoni estivi, tra kiwi e scioglilingua

16:21 - Se mai vi fossero mancati, eccoli di nuovo in pista con un nuovo brano che si annuncia già come un tormentone. E mai parola fu più azzeccata. Dopo l’epopea del Pulcino Pio, i Blogger tornano con uno scioglilingua musicale: “Li vuoi quei kiwi quali kiwi quei kiwi”, tutto d’un fiato senza pensarci troppo su. Sembra semplice, ma dai risultati registrati tra testimonial d’eccezione - placidi pensionati in un mercato rionale - non lo è affatto. Se invece preferite ritmi più calienti, non disperate, c’è il tormentone giusto anche per voi…