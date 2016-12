Venezia celebra l'arte di Tinto Brass

foto Olycom Correlati Tinto Brass, i cult del suo cinema erotico

Tinto Brass spegne le sue prime 80 candeline 10:20 - Alla 70.ma edizione della Mostra del cinema di Venezia ci sarà spazio anche Tinto Brass. Sarà infatti proiettato un film documentario sul regista venezia, maestro del cinema erotico. Nel cast di "Istintobrass", diretto da Massimiliano Zanin, figurano Helen Mirren, Sir Ken Adam, Gigi Proietti, Franco Nero, Adriana Asti, Serena Grandi e molti altri. - Alla 70.ma edizione della Mostra del cinema di Venezia ci sarà spazio anche Tinto Brass. Sarà infatti proiettato un film documentario sul regista venezia, maestro del cinema erotico. Nel cast di "Istintobrass", diretto da Massimiliano Zanin, figurano Helen Mirren, Sir Ken Adam, Gigi Proietti, Franco Nero, Adriana Asti, Serena Grandi e molti altri.

Zanin è da più di dieci anni assistente alla regia e sceneggiatore di Brass. Il documentario è stato scritto, oltre che da lui e da Caterina Varzi, anche dallo stesso Brass che ha fortemente voluto questo lavoro, collaborando oltre che alla scrittura anche alla ricerca di materiale inedito e alla scelta degli attori e critici cinematografici intervistati.



Quello che si vedrà sul grande schermo sarà un Brass inedito, dagli anni della formazione a Parigi alla Cinématèque Francaise al fianco di Roberto Rossellini, Henri Langlois e Joris Ivens con altri giovani cineasti come Bresson, Godard, Truffaut, fino agli albori della Nouvelle Vague.



Poi il ritorno in Italia e i primi capolavori come "Chi lavora è perduto", "La vacanza", "L'urlo", "Col cuore in gola". Il rapporto con Dino de Laurentiis, Alberto Sordi, Silvana Mangano. La scoperta di un grande attore come Gigi Proietti e i selvaggi e avventurosi film in società con Franco Nero e Vanessa Redgrave. Quello dei primi anni è un Brass politico, un cinema anarchico, innovativo, sperimentale e pieno di invenzioni linguistiche che si esprimevano soprattutto grazie al montaggio geniale elaborato in seguito alla collaborazione con Ivens e Rossellini ed al lavoro di archivista alla Cinématèque. Un cinema quasi dimenticato che il documentario si occuperà di riportare alla luce attraverso il racconto di quattro fra i più importanti critici cinematografici, prima di passare alla vita privata di Tinto, al rapporto speciale con la moglie Tinta e con i tanti attori che con lui hanno collaborato.



Ma ovviamente ci sarà spazio anche per grandi successi di pubblico, il cinema sul potere di "Salon Kitty" e "Io, Caligola" e l'approdo al cinema erotico con "La Chiave" che ne decretano un enorme successo presso il pubblico internazionale, via via fino ad arrivare all'oggi, al Brass personaggio mediatico e alla sua iconografia del piacere voyeuristico ormai sedimentata nell'immaginario del pubblico attraverso i racconti di Gigi Proietti, del premio Oscar Helen Mirren, dell’attore feticcio Franco Branciaroli, di Serena Grandi, di Franco Nero e del due volte premio Oscar Sir Ken Adam.