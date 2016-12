Macerata Opera Festival tra musica e cultura

foto LaPresse 15:26 - "Muri e divisioni” è il tema del Macerata Opera Festival 2013 che apre con il bicentenario verdiano un triennio di produzioni dedicate al compositore di Busseto. La stagione 2013, dal 19 luglio al 10 agosto, è la 49esima dello Sferisterio che si prepara quindi a festeggiare, nel 2014, 50 estati di musica. Tra gli eventi speciali Patti Smith, Massimiliano Fuksas e una serata dedicata a Beniamino Gigli. - "Muri e divisioni” è il tema delche apre con il bicentenario verdiano un triennio di produzioni dedicate al compositore di Busseto. La stagione 2013, dal 19 luglio al 10 agosto, è la 49esima dello Sferisterio che si prepara quindi a festeggiare, nel 2014, 50 estati di musica. Tra gli eventi specialie una serata dedicata a

Il secondo anno di direzione artistica di Francesco Micheli conferma ed approfondisce l’impostazione che ha portato al successo l’edizione dell’anno scorso: le produzioni allo Sferisterio, concentrate nei fine settimana, sono il culmine di un percorso, il Festival Off, che coinvolge tutta la città e il territorio con spettacoli, letture, incontri ed approfondimenti.



Ricco il giorno delle prime con il debutto di Nabucco (19 luglio), de Il trovatore (20 luglio) e con il confermato concerto Vita e Arte di Beniamino Gigli (21 luglio). La settimana è movimentata dal Festival Off che, per la prima volta, si estende ai Comuni della provincia, con il nuovo format Lunedì Tournée. “Da Verdi a Mina” debutta a Macerata, al Teatro Lauro Rossi, il 22 luglio per poi andare il 24 a Civitanova Alta. Il concerto verdiano per voce ed organo, “Teatro dello spirito”, parte dalla chiesa di San Filippo il 29 luglio per poi proseguire il giro a Recanati il 30 luglio e a San Severino il 31. Infine “Il Muro, storie rock di gente da galera”, spettacolo messo in scena il 5 agosto nel cortile della Facoltà di Filosofia di Macerata e il 6 nella tenuta dei Colli di Serrapetrona.



Martedì è Young, rivolto alle nuove generazioni; laboratori, concerti, spettacoli, film con le proiezioni di Cinema Estate, dal titolo Di muri e di-visioni, mentre Mercoledì è Mania per i più esigenti di musica classica. Dal giovedì si pensa in grande: “Romeo and Juliet” in collaborazione con Civitanova Danza, allo Sferisterio (25 luglio), la “Notte dell’Opera” (1 agosto) e “Sogni di una notte di mezza estate”, sempre allo Sferisterio (8 agosto). I due spettacoli in Arena, insieme al concerto di “Patti Smith and her band” (29 luglio), si aggiungono alle dodici serate di programmazione con i titoli verdiani (anteprime comprese) e il concerto per Gigli. La quarta produzione operistica, con allestimento dell’Accademia delle Belle Arti di Macerata, è Il piccolo spazzacamino, di Benjamin Britten, in scena al Teatro Lauro Rossi il 28, 30 e 31 luglio. Immancabili gli appuntamenti che scadenzano il ritmo della giornata: gli Aperitivi Culturali, a cura di Sferisterio Cultura, dal giovedì alla domenica, alle 12 agli Antichi Forni e Pomeridiana, organizzato da Adam, dal venerdì alla domenica alle 19, nei cortili e nelle piazze del centro storico. Il quadro si completa con i “Fiori musicali nel parco di Villa Cozza”, alle 18.



Il Festival Off è anche arte e mostre e, nel 2013, propone tre differenti percorsi. “Nino Ricci. Le metamorfosi della geometria. Opere dal 1957 al 2013”, racconta più di mezzo secolo di lavoro, da parte di questo amato artista maceratese; l’inaugurazione è il 24 luglio ai Musei civici di Palazzo Buonaccorsi e sarà visitabile fino al 22 settembre. La seconda esposizione è “Sospensioni”, opere di 6 artisti contemporanei selezionate da David Miliozzi e Ludovico Pratesi ed esposte a partire dal 14 luglio nella sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata. Quindi la terza mostra, a Galleria Galeotti: “Call for artist”, una collettiva, dal 18 luglio, che intende riflettere sul tema della 49a edizione del Macerata Opera Festival, a cura dell’Adam. Tutti gli eventi del Festival Off sono gratuiti, ad eccezione dello Speciale Cinema Estate.