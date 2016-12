Le sorelle Paola&Chiara si separano

"Vamos a bailar" è la canzone che forse le rappresenta di più. Un sondaggio di "Tv Sorrisi e Canzoni" la decretò come hit estiva più amata dagli italiani degli ultimi 20 anni. Non solo. Il quotidiano britannico "The Guardian" l'anno scorso ha stilato la classifica delle dieci canzoni italiane più rappresentative e a sorpresa, al fianco di nomi celebri come Lucio Battisti, sono comparse loro. Adesso Paola&Chiara tentano la carriera da soliste. Anche se non escludono partecipazioni e collaborazioni insieme.