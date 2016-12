Paola&Chiara tornano con "Divertiamoci"

- Paola&Chiara tornano con il nuovo singolo "Divertiamoci (perchè c'è Feeling)", da oggi trasmesso in radio, che anticipa l'ottavo album inedito delle sorelle milanesi del pop, "Giungla", in uscita l'11 giugno. Il brano dal sapore jungle-pop con richiami rap, esotici, pop e tribali si candida a diventare la nuova hit balneare delle sorelle Iezzi, già protagoniste dell'estate 2000 con "Vamos a bailar", con cui vinsero il Festivalbar.

"Divertiamoci" è stato scritto da Paola&Chiara e la produzione è di Nicolò Fragile con l'intervento di Gianni Bini. Le due sorelle l'hanno definito un inno all’estate e un invito al puro divertimento e a lasciar libero almeno per una notte l’istinto animale che vive in ognuno di noi. "Perchè questo è "Giungla", affermano le due cantautrici, "una metafora di come viviamo oggi e di come possiamo liberarci dalle convenzioni. L'unico modo per affrontare la giungla è saper trovare la giusta combinazione tra istinto, entusiasmo ed energia ed è questo che la canzone vuole trasmettere".



Dal debutto, nel 1997, con la canzone "Amici come prima", con cui vinsero il Festival di Sanremo nella sezione "Giovani/Nuove Proposte", il duo ha pubblicato sette album di inediti: l'ultimo, "Milleluci", risale al 2010.