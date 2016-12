Crisula, la nuova dark lady del cinema

foto FHM Correlati E' NATA UNA STELLA 10:41 - Si mostrerà nuda per Federico Zampaglione nel nuovo film "Tulpa", e come se non bastasse ha girato una scena erotica con Claudia Gerini. Crisula Stafida è la nuova stella del cinema italiano, tra commedie e film horror. Nata a Roma, cresciuta a Rovereto, studi a Milano e in Francia, la femme fatale (ma anche dark lady) ha le idee chiare anche se le scene senza veli la imbarazzano: "Mi sono vergognata molto", racconta a "FHM" Italia. - Si mostreràpernel nuovo film "", e come se non bastasse ha girato unaconè la nuova stella del cinema italiano, tra commedie e film horror. Nata a Roma, cresciuta a Rovereto, studi a Milano e in Francia, la femme fatale (ma anche dark lady) ha le idee chiare anche se le scene senza veli la imbarazzano: "Mi sono vergognata molto", racconta a" Italia.

"Mi sentivo imbarazzatissima - racconta l'attrice che ha prestato la sua immagine al videoclip di Gigi D'Alessio "Super Amore" e si è fatta conoscere con "Il marito perfetto", la pellicola horror di Lucas Pavetto - quella in 'Tulpa' è stata in assoluto la mia prima parte di nudo. Per fortuna il regista ha fatto uscire tutti, e i pochi rimasti si sono comportati in maniera professionale, riuscivano addirittura a parlarmi guardandomi negli occhi...".



Sul set, con la Gerini, la collaborazione è stata importante: "Claudia è una persona molto naturale, mi ha aiutato molto sia nella mia scena di nudo sia in quella erotica, che abbiamo girato insieme, per me è stata molto meno pesante dell'altra. Essere in due aiuta molto. Ero a seno nudo, e mi vergognavo molto, Claudia invece era perfettamente a suo agio, ha un rapporto molto naturale con il suo corpo".



Ma imbarazzo a parte, Crisula ha le idee chiare sul fascino. "Non riesco a scindere il fascino da quello che poi è il talento, credo che un'attrice debba avere entrambe le cose".